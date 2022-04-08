【投資銀行】Refinitiv：亞太區投行費用收入回落8.5%至71億美元　邊間投行費用收入最多？（附排行榜）

今年首季股市大幅震盪，金融資訊公司Refinitiv發表報告指，上季亞太地區（不包括日本）的投資銀行費用收入達到70.64億美元，較去年同期下降8.5%，但仍是自 2000 年有記錄以來的第二高的第一季度表現。季內排名第一是中信，期內投行費用收入達到4.63億美元。

Refinitiv報告指出，上季股票資本市場（ECM）費用收入總額為 19 億美元，對比創下歷史新高的去年第一季度回落32.3%；債務資本市場 （DCM） 承銷費用收入總額為36億美元，按年增長 20.6%，再創第一季度新高；已完成併購交易產生的費用收入總額為8.549億美元，按年增長 1.1%；銀團貸款費用收入按年下降 32.7%，達到 7.58 億美元。

上季亞太地區（不包括日本）投資銀行費用排行榜

排名 投行 投行費用收入（億美元） 1 中信 4.63 2 中國銀行 3.84 3 中信建投 3.60 4 中金 2.58 5 華泰證券 2.52 6 工商銀行 2.03 7 國泰君安 1.86 8 海通證券 1.70 9 建設銀行 1.63 10 高盛 1.58

來源：Refinitiv報告

Refinitiv：上季併購亞太地區大刁 股份集資金額同步下跌

此外，上季亞太地區（不包括日本）的併購大刁金額回落，Refinitiv報告稱，期內併購交易活動達到2,160億美元，按年回落 19.4%；交易數量則下降 24.0%。

除了併購大刁減少，股份集資金額同步下跌，Refinitiv報告稱，上季亞太地區（不包括日本）涉及股票發行集資金額約691 億美元，按年下降41.3%，期內首次公開招股（IPO）籌集了 305 億美元的收益，按年大跌。

債市熾熱 亞太地區一級債券發行集資額增23.5%

然而上季債市相當熾熱，亞太地區的一級債券發行籌集9045 億美元，按年大增23.5%，當中中國債券佔比達到79.9%，涉約7226億美元，按年增長36.7%；亞太地區投資級債券總額為5148 億美元，按年增長 10.7%。

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記者：李哲毅