【虛擬經濟】本港首個大型NFT及藝術戶外展覽 將在五月舉行 設逾60場科技講座及演出

NFT熱潮持續，香港首個大型NFT及藝術戶外展覽ARTAVERSE 於今年五月舉辦，為期兩星期。參加者除了可欣賞各式各樣的藝術作品外，亦設逾60場藝術與科技講座及音樂演出，了解及探討藝術NFT的無限可能。

團隊表示計劃使用十萬平方尺戶外場地，邀請逾百個藝術單位参與展出，將展覽打造成集數位藝術 、 區塊鏈科技、擴增實境、虛擬實境及本地藝術於一身的戶外藝術社區，讓本地當代及數位藝術家與新世代收藏家及藝術愛好者聚首一堂，沉醉於廣闊無際的藝術世界，推動本地藝術文化，促進交流。

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ARTAVERSE 團隊希望能透過是次展覽活動，借助社區互動空間及嶄新科技，把本地藝術推動至更廣闊的世界，同時讓更多新世代藝術愛好者有機會認識、欣賞、收藏及創作本地藝術。

展覽設逾60場藝術與科技講座及音樂演出，當中更與NFT平台合作，推廣NFT當代藝術收藏入門知識，現場教學即時收藏心頭好，讓新世代藝術愛好者可於線上即時收藏心頭好，啟發藝術愛好者。

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責任編輯：龍紀瑩