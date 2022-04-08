【共同富裕】畢馬威：「共同富裕」引領中國財富管理未來發展主旋律　2025年中國理財市場規模有望達25萬億美元

畢馬威中國金融業主管合夥人張楚東表示，財富管理行業蘊藏著持久增長潛力，尤其是中國等新興市場，預計未來幾年的財富積累呈指數級增長。他指出，主要驅動因素包括：不斷增長的家庭和企業財富；養老儲備的資金缺口、個人承擔的養老責任；財富代際轉移趨勢等，並預期到2025年，中國財富管理市場規模有望達到25萬億美元。

畢馬威發布《未來財富管理-全球及中國行業趨勢及展望》，探討財富管理行業變革的關鍵信號、潛在的成功業務模式，以及未來幾年有助於財富管理機構制勝市場的互聯能力。報告認為，中國財富管理行業亦表現出與海外市場不同的一些特點，表現在政策導向、市場趨勢、市場機構三個維度。

鄭昊：未來中國財富管理行業更添「普惠」

畢馬威中國資產及財富管理諮詢主管合夥人鄭昊表示，從政策導向看，「共同富裕」引領中國財富管理未來發展主旋律，在「共同富裕」政策目標持續推動下，未來中國財富管理將有別海外市場專注服務高淨值及富裕階層的模式，行業更添「普惠」。

報告認為，以中國為代表的新興市場潛力巨大，但財富管理行業的傳統收入來源和盈利能力正面臨日益激烈的競爭，既有成熟的金融機構和新入場者準備通過並購獲得市場份額，還有保險公司和資產管理公司迅速擴大財富管理產品供應。

畢馬威中國資產及財富管理戰略諮詢總監杜劍敏表示，國內財富管理機構正轉變思維，「以客戶為中心」而非傳統產品視角去打造業務，並借助數字化工具提升客戶體驗。相信為滿足客戶需求，未來將有越來越多機構尋求合作、資源互補，形成財富管理生態圈，共同構築業務「護城河」。

【ET財智Talk】放寬按保措施促進換樓 激活二手市場成交（立即收看）

相關文章：

【商界領袖】任正非擠下張一鳴成《財富》中國最具影響力商界領袖 許家印、孫宏斌跌出榜單

【金融科技】畢馬威夥騰訊發布金融科技十大趨勢展望報告 料零信任架構將重塑金融可信邊界