▲ 【李家超參選特首】總商會支持李家超參選 冀走出近3年困境

繼本地地產財團發聲明支持前政務司司長李家超參選特首，香港最大商會—香港總商會也發聲明，支持李家超參選5月舉行的新一屆行政長官選舉，總商會希望李家超能夠穩住香港，帶領社會走出過去三年的困境。

總商會指，李家超一直竭誠服務香港，以本港整體利益為依歸，而且熟悉政府運作，希望他能團結社會各界，制定政策以改善民生和提振經濟，令香港儘快走出疫情陰霾，踏上復蘇之路。

總商會亦尊重行政長官林鄭月娥基於家庭考慮而不尋求連任的決定，並祝願她一切安好。

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