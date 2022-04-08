【失業支援】「臨時失業支援」計劃首批資助四月十二日起發放 首批成功申請者合共約6萬名

「臨時失業支援」計劃由三月二十三日開始接受申請，為期三星期，將於下星期二（四月十二日）晚上十一時五十九分截止。至今日（四月八日）中午12時，政府表示計劃總共收到超過38萬宗申請。

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首批合共約60 000名成功申請者將會於今日起陸續收到手機短訊及電郵（如已提供電郵地址）通知，並預計可在四月十二日開始一星期內收到資助。收到手機短訊或電郵通知的申請人屆時可查看銀行戶口。未有收到通知的申請人，其申請則仍在處理中，如有疑問，可以登入計劃的專用網站（www.tur.gov.hk）查詢申請狀況。政府發言人再次呼籲有意申請的合資格人士，應盡早透過專用網站提交申請。

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如申請時遇到問題，亦可致電熱線（183 6128）查詢。熱線服務辦公時間為四月八日至十一日，上午九時至下午六時 以及四月十二日，上午九時至午夜十二時。

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記者：鄭日棱