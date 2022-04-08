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年輕「90後」無睇樓照入市　花1100萬購日出康城四房

股樓投資 17:05 2022/04/08

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近期樓市交投增多，有「90後」搵盤半年，近日終購得心頭好。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳日出康城2期A領都1座（右翼）低層D室，實用面積977平方呎，四房套連工人房及工人廁間隔，望內園景，業主原開價1,200萬元放盤，其後見3月疫情嚴峻，所以減至1,160萬元，及至近期終以1,100萬元成交，累減100萬元，實用呎價約11,259元。

蔡庭勇透露，買家是年輕的「90後」，尋找四房筍盤已有半年，一直未找到心儀單位，其後經代理介紹上述單位，與業主磋商價錢後，即使沒有睇樓，仍決定花逾千萬入市。

資料顯示，原業主於2009年8月以557萬一手購入單位，持貨13年，現帳面賺約543萬元。蔡庭勇續稱，屋苑目前約有180個放盤，入場費890萬元起。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

與上年8年相比　港島區樓價跌最多　焦點屋苑表現一覽【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 領都 利嘉閣

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