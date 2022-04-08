年輕「90後」無睇樓照入市　花1100萬購日出康城四房

近期樓市交投增多，有「90後」搵盤半年，近日終購得心頭好。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳日出康城2期A領都1座（右翼）低層D室，實用面積977平方呎，四房套連工人房及工人廁間隔，望內園景，業主原開價1,200萬元放盤，其後見3月疫情嚴峻，所以減至1,160萬元，及至近期終以1,100萬元成交，累減100萬元，實用呎價約11,259元。

蔡庭勇透露，買家是年輕的「90後」，尋找四房筍盤已有半年，一直未找到心儀單位，其後經代理介紹上述單位，與業主磋商價錢後，即使沒有睇樓，仍決定花逾千萬入市。

資料顯示，原業主於2009年8月以557萬一手購入單位，持貨13年，現帳面賺約543萬元。蔡庭勇續稱，屋苑目前約有180個放盤，入場費890萬元起。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

與上年8年相比 港島區樓價跌最多 焦點屋苑表現一覽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機