  • 25°C
香港時間 : 2022408日 (五) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商界領袖】任正非擠下張一鳴成《財富》中國最具影響力商界領袖　許家印、孫宏斌跌出榜單

股市 17:03 2022/04/08

分享：

任正非躋下張一鳴成《財富》中國最具影響力商界領袖　許家印、孫宏斌跌出榜單

財富發布「2022年中國最具影響力的50位商界領袖」，77歲的華為創始人任正非由去年的第二位升上第一位，取代字節跳動創始人張一鳴，登上中國最具影響力的商界領袖寶座，張一鳴排在第二。騰訊 （00700） 董事會主席兼首席執行官馬化騰維持第三名，寧德時代（深：300750）創始人曾毓群由去年第九位躍升至第四位。

阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲由第四位跌至第六位。小米 （01810） 創始人雷軍由第13位跳升至第八位，比亞迪 （01211） 董事長王傳福及珠海格力電器董事長董明珠亦在首十名，分別處第七及第九名。首十名還有北京建龍重工集團創始人兼董事長張志、上海建工集團黨委書記及董事長徐征，分別位於第五及第十位。

至於其他，復星國際 （00656） 董事長郭廣昌排名十二、福耀玻璃 （03606） 創始人曹德旺排名十三、吉利 （00175） 創始人李書福排名十四、拼多多創始人黃崢排第十七、阿里巴巴首席執行官張勇排第十九、美團 （03690） 創始人黃興排第二十一。

另外，內房近年陷入財困，恒大 （03333） 亦然，恒大主席許家印未有打入排行榜，2021年則位於第19位。融創 （01918） 主席孫宏斌亦跌出榜單，去年則排在第40名。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

 

相關文章：【全球富豪榜】李嘉誠登胡潤全球房地產企業家榜首　恒大許家印財富下跌最多

【福布斯富豪榜】馬斯克成全球首富、朱克伯格跌出十大　中國87人跌出億萬富豪

經濟 寧德時代（深：300750）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

剖析Microsoft（MSFT.US）跑輸其他大型科網股原因 被大行下調超微（AMD.US）目標價拖累？
剖析Microsoft（MSFT.US）跑輸其他大型科網股原因 被大行下調超微（AMD.US）目標價拖累？
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【李家超參選特首】地產巨頭李澤鉅、郭炳聯、鄭志剛及李家誠齊撐李家超　信和黃志祥：有鐵肩膀（第五版）
【李家超參選特首】地產巨頭李澤鉅、郭炳聯、鄭志剛及李家誠齊撐李家超　信和黃志祥：有鐵肩膀（第五版）
【美股期貨】道指期貨欠方向微跌3點　納指期貨持平（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨欠方向微跌3點　納指期貨持平（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴退守100元關　夜期跌62點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴退守100元關　夜期跌62點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款