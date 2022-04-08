【商界領袖】任正非擠下張一鳴成《財富》中國最具影響力商界領袖 許家印、孫宏斌跌出榜單
財富發布「2022年中國最具影響力的50位商界領袖」，77歲的華為創始人任正非由去年的第二位升上第一位，取代字節跳動創始人張一鳴，登上中國最具影響力的商界領袖寶座，張一鳴排在第二。騰訊 （00700） 董事會主席兼首席執行官馬化騰維持第三名，寧德時代（深：300750）創始人曾毓群由去年第九位躍升至第四位。
阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲由第四位跌至第六位。小米 （01810） 創始人雷軍由第13位跳升至第八位，比亞迪 （01211） 董事長王傳福及珠海格力電器董事長董明珠亦在首十名，分別處第七及第九名。首十名還有北京建龍重工集團創始人兼董事長張志、上海建工集團黨委書記及董事長徐征，分別位於第五及第十位。
至於其他，復星國際 （00656） 董事長郭廣昌排名十二、福耀玻璃 （03606） 創始人曹德旺排名十三、吉利 （00175） 創始人李書福排名十四、拼多多創始人黃崢排第十七、阿里巴巴首席執行官張勇排第十九、美團 （03690） 創始人黃興排第二十一。
另外，內房近年陷入財困，恒大 （03333） 亦然，恒大主席許家印未有打入排行榜，2021年則位於第19位。融創 （01918） 主席孫宏斌亦跌出榜單，去年則排在第40名。
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