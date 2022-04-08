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【科技一周回顧】曾俊華推出「Choi Yeah NFT」　Elon Musk成Twitter最大股東

科技 20:00 2022/04/08

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【NFT】曾俊華推出「Choi Yeah NFT」　日後所有交易10%將回饋初創

特首林鄭月娥日前宣布不會參選下任特首，當年與她競選特首的「前財爺」曾俊華也有新動作，宣布將推出「Choi Yeah NFT」，並表示該NFT日後所有交易的10%，將回饋初創社群。現時他已將其個人Facebook頭像，更換成該NFT圖片。

>>>【NFT】Twitter創辦人首條Tweet NFT再被拍賣　要價逾3.7億元

>>>【NFT】Visa推出創作者計劃　助創意產業拓展NFT業務

2/【科技狂人】馬斯克成Twitter最高持股股東　即籲網民表態應否加入修改內容功能

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布，買下了Twitter 9.2%的股權，成為其最大股東。他隨即在Twitter上舉行民意調查，讓網民決定是否應在Twitter加入修改功能，Twitter行政總裁Parag Agrawal也回覆表示，這個投票相當重要，呼籲用戶謹慎投票。

>>>【Twitter】Elon Musk入主Twitter惹爭議　員工憂慮影響內容審查尺度　引發離職潮

3/【蘋果動向】蘋果WWDC全球開發者大會6月舉行　聚焦系統更新

鑑於新冠疫情關係，蘋果（Apple）自2020年以來都一直以線上形式舉辦虛擬活動。蘋果宣布，今年的大型年度會議「全球開發者大會」（WWDC），將於美國時間6月6日至10日期間，同樣以網上形式舉行。

>>>【蘋果政策】蘋果推新續訂機制允許開發商暗調價格　Disney+搶先使用？

>>>【蘋果動向】蘋果推出iPhone訂閱制　或與用家消費習慣有關

4/【Meta F8】Meta宣布今年停辦F8開發者大會　專注為元宇宙作準備

Meta於2020年曾因疫情而取消年度盛事F8開發者大會，去年則改以線上方式舉行。不過，Meta7日宣布，將會第二度取消F8開發者大會，全因需要更多時間為Meta下一個宏遠計畫、即開發元宇宙 （Metaverse）做好準備。

>>>【元宇宙】Meta擬製自家虛擬代幣「Zuck Bucks」　可用作獎勵IG創作者

>>>【烏克蘭】戰爭消息受限？　Meta承認曾限制布查鎮殺戮相關主題標籤

責任編輯：曾曉汶

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