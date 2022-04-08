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【2022消費券】《疫境中的餐桌》餐飲折扣低至半價 逾500間合作商戶每晚節目公布獨家優惠

理財智慧 17:47 2022/04/08

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《有線‧香港開電視陪你在家開心啲》近日於4月4日首播全新煮食節目《疫境中的餐桌》，與超過500家本地商戶合作，為觀眾送上「開電視套餐」優惠組合，各式各樣餐飲食品及抗疫用品等優惠部分低至半價。下周日（10日）晚上11時至11時半於77台香港開電視播出之《開電視全城益街坊》廣告雜誌，將會詳盡介紹優惠合作內容。

【溫股知新】再次審視宏觀因素   優質股同你數一數

全新煮食節目《疫境中的餐桌》將與逾500間香港本地商戶攜手合作，於每晚節目內由主持及嘉賓公佈為觀眾獨家送上的「開電視套餐」優惠，參與品牌包括大型餐飲集團、小店食肆、凍肉食品公司、日本直送新鮮海產食品公司、超市家品等多家本地商戶。

節目為觀眾搜羅中、西、日、泰等各國美食，不論家常小菜、火鍋、甜品、飲品、靚湯以至廚師發辦及素食等皆囊括在內，優惠包括低至半價享用Marco's Oyster Bar & Grill「威靈頓牛柳二人餐」、近6折品嚐鐵板超提供之日本料理，以及7折購買外賣限定4人份火鍋套餐等。「開電視套餐」的餐飲美食優惠，會同時涵蓋堂食及外賣。

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責任編輯：嚴浩文

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