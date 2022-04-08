【TESLA】特斯拉美版 Model 3 因鎳價暴漲 第三度加價

俄羅斯是鎳的最大生產國之一，俄烏衝突發生後，鎳等電池原材料價格持續上漲，刺激動力電池的價格，電動車品牌特斯拉一個月內第 3 度漲價，將其美版 Model 3的售價調高，幅度介乎1.61％至2.75％。

Tesla表示，將Model 3的全輪驅動Long Range汽車售價調高1,500美元，至55,990美元，Model 3 Performance的售價則調高1,000美元，至62,990美元。是次Tesla提高售價，受影響的汽車，主要是使用鎳基電池組，至於Model 3 後輪驅動版售價保持不變，為46,990美元。

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Tesla在過去1年內，一直調整所有型號汽車的售價，例如2021年2月，Model 3 Performance的售價已提高至55,990美元。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）曾在 2021 年的股東大會上表示，特斯拉面臨巨大的成本壓力，將不得不提高車輛售價。

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責任編輯：龍紀瑩