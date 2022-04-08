  • 25°C
香港時間 : 2022408日 (五) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TESLA】特斯拉美版 Model 3 因鎳價暴漲 第三度加價

理財智慧 16:37 2022/04/08

分享：

俄羅斯是鎳的最大生產國之一，俄烏衝突發生後，鎳等電池原材料價格持續上漲，刺激動力電池的價格，電動車品牌特斯拉一個月內第 3 度漲價，將其美版 Model 3的售價調高，幅度介乎1.61％至2.75％。

Tesla表示，將Model 3的全輪驅動Long Range汽車售價調高1,500美元，至55,990美元，Model 3 Performance的售價則調高1,000美元，至62,990美元。是次Tesla提高售價，受影響的汽車，主要是使用鎳基電池組，至於Model 3 後輪驅動版售價保持不變，為46,990美元。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

Tesla在過去1年內，一直調整所有型號汽車的售價，例如2021年2月，Model 3 Performance的售價已提高至55,990美元。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）曾在 2021 年的股東大會上表示，特斯拉面臨巨大的成本壓力，將不得不提高車輛售價。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【百大企業】BTS登《時代》雜誌封面 所屬經紀公司躋身百強企業榜【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
電動車 汽車 經濟 馬斯克 俄羅斯 Tesla 香港 美元

上一篇文章

【虛擬經濟】本港首個大型NFT及藝術戶外展覽 將在五月舉行 設逾60場科技講座及演出

下一篇文章

【MPF】駿隆: 強積金今年首季見紅 3月人均蝕逾3,200元 年初至今強積金市場總虧損逾740億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變
【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變
【消費券2022】首次經八達通App領取消費券　首50萬名用戶可獲10元獎賞
【消費券2022】首次經八達通App領取消費券　首50萬名用戶可獲10元獎賞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款