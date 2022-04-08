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【紐元定存】紐元定存息最高10厘 花旗料紐央行下周加息

16:27 2022/04/08

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新西蘭下周三議息，花旗料再加息0.25厘。

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下周三（4月13日）新西蘭及加拿大兩間央行齊齊議息，花旗專家預料，新西蘭將再度加息四分一厘，且於下半年密密加。憧憬紐央行急進加息，中資名家料刺激紐元今年有望挑戰0.74新高，現滙暫報0.68。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，新西蘭央行的重點仍放在全球衝擊帶來的更高通脹，及進一步加息，以避免通脹預期失控，遂仍然認為今年最有可能進一步加息100個基點，將令年底目標利率達到2厘，而下周先加0.25厘。目標價方面，料紐元3個月見0.69，半年至1年為0.68。

至於同日議息的加拿大，廖嘉豪預計，加央行將變得更鷹派，以應對通脹持續上行的風險，可能在下周加息50個基點，並在6月和7月再加息50個基點，之後加息25個基點，直至年底利率達到2.75厘。加元3個月目標料為1.28，半年到1年為1.29。

星展1年期2.2厘  花旗1個月2.5厘

大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒預計，新西蘭今年餘下6次議息會議均有機會加息，年內再加息的幅度或達2厘。紐元今年或在0.65至0.74之間上落。

此外，港銀早自去年底已偷步猛加紐元定期存款利率，加息浪更持續，例如4月開局兩大行鬥加息，包括滙豐（HSBC）把3個月、半年及1年齊加0.2厘，目前1年期享0.8厘。星展更進取，把1年期勁升0.7厘，新息率竟高達2.2厘。那邊廂，花旗剛把1個月年息享2.5厘、恒生 （00011） 把7天年息10厘的截止期，齊延至6月底。

論及高息王，更罕現4冠王，因中銀香港 （02388） 、集友、恒生及富邦的7天年息皆為10厘，問鼎冠絕全城息率。

3大商品貨幣  紐元料跑贏澳加

另一方面，問及商品貨幣哪隻最值博，大新温嘉煒認為，澳紐加幣於首季俱受惠商品價格升勢，跑贏其他主要貨幣，但要留意若環球股市波幅持續擴大，或令這類風險貨幣的走勢更趨反覆。而3隻主要商品貨幣中，因新西蘭的加息路徑較清晰，經濟數據亦算穩健，遂料紐元可看高一，有望稍為跑贏澳元及加元。

光大國際證券外滙策略師黃俊能料，紐元今年高低位介乎0.65到0.74，年底目標價為0.72。且預期4月份新西蘭儲備銀行將會加息0.25厘，並於今年餘下時間再加2次，分別為7月及10月，各加0.25厘，令現金利率於年終上調至1.75厘水平。

黃俊能拆解，俄羅斯及烏克蘭的緊張局勢現正主導外市場，但有關地緣局勢卻危中有機，為新西蘭的貿易帶來優勢，主因有二：（1）新西蘭首兩位出口產品為乳類製品及肉類，分別帶來17.24億及9.81億紐元貿易收益，佔總出口超過49%，故此全球食品價格上升，反而支持紐國貿易表現。（2）新西蘭正致力與周邊國家發展貿易關係，例如加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），及提升《中國 – 新西蘭自由貿易協定升級議定書》，將兩國經貿關係推向更高水平，相信有利於該國的經濟前景，同時帶動紐元後市表現。

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特約記者︰曾桂芬

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