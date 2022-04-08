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【內房危機】摩通：內房股次季料迎來方向性復甦、調高4股至「增持」　料內房股潛在升幅15%至20%

股市 16:27 2022/04/08

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【內房危機】摩通：內房股次季料迎來方向性復甦、調高4股至「增持」　料內房股潛在升幅15%至20%

內房企業債務逐步獲得展期，摩根大通認為，內房股第二季在銷售改善和需求端政策放鬆帶動下，即使股會大幅波動，但整體內房股將會迎來方向性復甦。「若以2021年10月峰值為基準，內房股可能有15%至20%的上升空間。」

內房大部分負面消息已盡出

摩通表示，現時大部分負面消息，包括去年業績疲弱、停牌、銷售疲軟及違約等利空料已盡出，即使內房股過去一周跑贏大市10%，但內房股只是剛重返去年第四季交易區間的下半段。

「物管股較內房發展商股的上升空間更大，目前物管股市盈率約17倍，料可升到20至25倍。」

市場短期或會追逐低風險的落後股

摩通指，市場短期或會追逐低風險的落後股，內房股如萬科 （02202） 、旭輝 （00884） 、世茂 （00813） 及碧桂園 （02007） ；物管股則包括碧桂園服務 （06098） 、保利物業 （06049） 、旭輝永升服務 （01995） 及綠城服務 （02869）

不過，該行長線投資偏好華潤置地 （01109） 、中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 及華潤萬象生活 （01209）

貝萊德等機構投資者3月減持內房垃圾債　屬數月以來首次【下一頁】

摩通稱，雖然內地樓市仍未復甦，但隨更多個別城市放寬內房政策，相信第二季內房銷售會有改善，由首季按年跌四成，改善至次季按年跌10%至20%，第三季銷售更有機會重返正數。

即使內房增長前景仍偏悲觀，今年平均合約銷售跌14%，但相信愈來愈多投資者會以市帳率，而非市盈率去評估內房股估值。

摩通表示，由於防守性較高的內房股股價早前跑贏大市，因此調升低風險落後內房股評級至「增持」，包括萬科、碧桂園、中國金茂 （00817） 和綠城服務 （02869） ，目標價亦相應調高。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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【ET財智Talk】放寬按保措施促進換樓　激活二手市場成交（立即收看）

港股 大行報告 保利物業（06049） 華潤萬象生活（01209） 增持 上升空間 潛在升幅 旭輝永升服務（01995） 碧桂園 碧桂園服務（06098）
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