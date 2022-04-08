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【歐洲央行】高盛料歐洲央行最快7月加息　2024年加至1.25厘

宏觀解讀 16:26 2022/04/08

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高盛預期歐洲央行加息步伐，將較該行之前預期快，最早7月份便開始上調利率，存款利率將由現時的負0.5厘上調至年底的零厘，最終於2024年加至1.25厘。

高盛解釋，近期歐央行的對外溝通顯示，相較具不確定性的增長下行風險，歐央行更重視較具確定性的通脹幅度。高盛預計，歐央行將於今年9月及12月分別上調存款利率0.25厘兩次，惟一旦戰爭對通脹的影響較預期嚴重，以及有清晰訊號顯示歐元區物價壓力開始反映於薪金水平之上，最快有機會早於今年7月展開加息。

據高盛推測，歐央行至明年3月、6月及12月將進一步加息，隨後再於2024年加息兩次，直至觸及1.25厘的均衡利率水平。

不過，高盛不排除歐央行未來有機會將息口加至高於上述終端利率的水平。反過來說，倘發生顯著衝擊信心的事件，或由俄羅斯入口至歐元區的天然氣被中斷，則可能導致歐央行減慢其貨幣政策正常化之速度。

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