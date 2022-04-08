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【新股IPO】電動車電池商瑞浦能源傳來港上市籌78億　主要股東為LME鎳挾淡主角青山控股

新股IPO 16:23 2022/04/08

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【新股IPO】電動車電池商瑞浦能源傳來港上市籌78億　主要股東為LME鎳挾淡主角青山控股

電動車電池商瑞浦能源據報正籌備上市前融資30億元人民幣，並擬今年內在香港上市，集資規模達10億美元（約78億港元）或以上。瑞浦能源據報尋求在此輪融資，取得近300億元人民幣估值。瑞浦能源主要股東為全球最大鎳生產商—青山控股，即是上月在倫敦金屬交易所LME鎳期貨市場，疑被挾倉引發軒然大波的主角。

彭博引述消息指，瑞浦能源正考慮向現有和新投資者融資，融資和IPO的規模和時機等細節可能會發生變化。

瑞浦能源暫未回應。

鎳價挾至顛價迫平倉 青山實業：老外的確有些動作 彭博指虧損或達數十億美元，可見【下一頁】

青山控股2017年成立　上汽2月領投瑞浦能源

據內地傳媒以往報道，青山控股2017年成立瑞浦能源，主要從事動力及儲能鋰離子電池單體到系統應用的研發、生產、銷售，專注於為新能源汽車動力及智慧電力儲能提供優質解決方案。瑞浦能源在公司網頁介紹自己為「青山實業結合其自身豐富的礦產資源在新能源領域進行投資佈局的首家企業」。

今年2月21日，青山控股與上汽集團簽署戰略合作，上汽集團領投瑞浦能源的產業輪融資，成為最大的外部戰略投資者，整個產業輪融資規模22億元人民幣，上汽集團出資一半。

LME鎳交易亂象 英監管機構FCA介入檢視，可見【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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