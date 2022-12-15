▲ 【新股IPO】鋰離子電池商瑞浦能源遞表 傳集資額達78億、主要股東為LME鎳挾淡主角青山控股

鋰離子電池製造商瑞浦蘭鈞能源周二（14日）遞表，摩根史丹利及中信為聯席保薦人。集團上半年收入增5.03倍至40.17億元人民幣（人民幣，下同）；期內虧損則增2.27倍至7.05億元，集團指虧損因擴大產能以致利用率低、原材料價格波動、產品組合及定價策略及營運開支。

以收入劃分，當中動力電池收入按年增4.08倍至16.63億元；儲能電池增6倍至18.81億元；廢棄物銷售額增5.95倍至4.61億元；研發服務增2.46倍至1134.7萬元。

截至9月底止首9個月，瑞浦為中國新能源應用鋰離子電池裝機總量第五；磷酸鋰電池裝機量第四；動力電池裝機量第十；儲能電池裝機量第三。

瑞浦蘭鈞預計集資額將作擴大溫州、柳州及嘉善等地工廠建設以擴大產能；先進鋰離子電池、材料及生產工藝核心技術研發；償還銀行貸款及一般營運資金用途。

早前已傳集資規模達78億元

瑞浦早前4月據報正籌備上市前融資30億元人民幣，並擬年內上市，集資規模達10億美元（約78億港元）或以上。瑞浦能源當時正尋求融資，以取得近300億元人民幣估值。瑞浦能源主要股東為全球最大鎳生產商—青山控股，即3月在倫敦金屬交易所LME鎳期貨市場，疑被挾倉引發軒然大波的主角。

青山控股2017年成立 上汽2月領投瑞浦能源

據內地傳媒以往報道，青山控股2017年成立瑞浦能源，主要從事動力及儲能鋰離子電池單體到系統應用的研發、生產、銷售，專注於為新能源汽車動力及智慧電力儲能提供優質解決方案。瑞浦能源在公司網頁介紹自己為「青山實業結合其自身豐富的礦產資源在新能源領域進行投資佈局的首家企業」。

今年2月21日，青山控股與上汽集團簽署戰略合作，上汽集團領投瑞浦能源的產業輪融資，成為最大的外部戰略投資者，整個產業輪融資規模22億元人民幣，上汽集團出資一半。

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記者：宋佩恩