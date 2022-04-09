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【烏克蘭戰爭】美國取消俄最惠國待遇 禁進口石油（第二版）

環球社會熱點 12:01 2022/04/09

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西方國家加大對俄羅斯制裁，美國參議院周四（7日）以壓倒性大比數通過兩項法案，包括取消俄羅斯及白俄羅斯最惠國待遇，及批准對俄羅斯石油進口實施禁令，總統拜登周五（8日）簽署正式成為法律。歐盟同日亦通過新一輪對俄制裁，包括實施俄煤炭禁運。

（第二版更新拜登正式簽署）

俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動 【下一頁】

美國眾議院上月壓倒性以420對3票通過貿易法案、以及413對9票通過石油禁運法案。參議院周四亦獲全數100名議員投贊成票，取消俄羅斯與白俄羅斯最惠國待遇，美國可向兩國鋼鐵及鋁等關鍵產品，徵收更高關稅，以及禁止進口俄羅斯石油。

參議院財務委員會主席懷登（Ron Wyden）表示，法案目的向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其親信施加經濟壓力。

拜登（Joe Biden）周五簽署正式成為法律。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基：布查鄰近城鎮情況更惡劣 最少逾200人失蹤 【下一頁】

此外，歐盟同日亦通過對俄第5輪制裁，措施包括對俄每年估計總值40億歐元（341億港元）煤炭實施禁運，以及凍結數間俄羅斯銀行資產、禁止向俄出口高達100億歐元（852億港元）高科技產品，以及禁俄羅斯船隻靠泊歐洲港口。

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責任編輯：郭麗明

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