【烏克蘭戰爭】美國取消俄最惠國待遇 禁進口石油

西方國家加大對俄羅斯制裁，美國參議院周四（7日）以壓倒性大比數通過兩項法案，包括取消俄羅斯及白俄羅斯最惠國待遇，及批准對俄羅斯石油進口實施禁令，總統拜登稍後將簽署成為法律。歐盟同日亦通過新一輪對俄制裁，包括實施俄煤炭禁運。

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美國眾議院上月壓倒性以420對3票通過貿易法案、以及413對9票通過石油禁運法案。參議院周四亦獲全數100名議員投贊成票，取消俄羅斯與白俄羅斯最惠國待遇，美國可向兩國鋼鐵及鋁等關鍵產品，徵收更高關稅，以及禁止進口俄羅斯石油。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)指，拜登（Joe Biden）將簽署成為法律。

參議院財務委員會主席懷登（Ron Wyden）表示，法案目的向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其親信施加經濟壓力。

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此外，歐盟同日亦通過對俄第5輪制裁，措施包括對俄每年估計總值40億歐元（341億港元）煤炭實施禁運，以及凍結數間俄羅斯銀行資產、禁止向俄出口高達100億歐元（852億港元）高科技產品，以及禁俄羅斯船隻靠泊歐洲港口。

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責任編輯：郭麗明