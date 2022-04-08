▲ 【虛擬資產】美財長耶倫：加密資產監管應支持創新並管理風險 開發數字美元需時數年

有外電指，美國財政部長耶倫周四表示，監管加密資產應在管理風險的同時，支持負責任的創新禦，並遵守最近受到加密市場歡迎的白宮行政命令的方向。耶倫又稱，如果美國選擇創造一種數字美元，那麼設計和開發這種數字美元可能需要數年時間。

比特幣（Bitcoin，BTC）現升0.6%，報43735.58美元；以太幣（Ethereum，ETH）現升2.0%，報3293.72美元。

監管機構已經擁有權力管理加密風險

耶倫表示，在許多情況下，監管機構已經擁有可以管理加密風險並對數字資產交易所等新型中介機構進行適當監督的權力。

耶倫指出，監管框架應該旨在支持負責任的創新，同時管理風險，尤其是那些可能擾亂金融體系和經濟的風險，隨著銀行和其他傳統金融公司越來越多地參與數字資產市場，監管框架將需要適當反映這些新活動的風險。

加密監管應「技術中立」 以管理風險為方向

耶倫還表示，加密監管應該是「技術中立」，並以家庭和企業提供服務時的相關風險為方向，而不是基礎技術。

耶倫續稱，例如無論加密資產是存儲在資產負債表上還是分佈式賬本上，都應保護消費者、投資者和企業免受欺詐和誤導性陳述的影響，同樣，應要求持有客戶資產的公司確保這些資產不會丟失、被盜或未經客戶許可而被使用。

數字美元CBDC可能需要多年的開發

耶倫指出，政府將考慮CBDC（中央銀行數位貨幣，Central Bank Digital Currency）對貨幣政策、國家安全和國際貿易的影響，以及對消費者的用處；是否需要國會授權創建數字美元也是行政命令的一個要素。

耶倫指出，還不能告訴外界政府會得出什麼結論，但必須說明，發布CBDC可能會帶來一個重大的設計和工程挑戰，需要多年的開發，而不是幾個月。

【ET財智Talk】放寬按保措施促進換樓 激活二手市場成交（立即收看）

相關文章：

【FB母企】Meta據報正研發數碼貨幣「Zuck Bucks」 僅供app內使用非區塊鏈加密幣

【虛擬資產】新加坡要求海外營運的加密貨幣服務商必須領牌 確保反洗錢及打擊恐怖主義融資合規

【虛擬貨幣】調查：24%港人持有加密貨幣、亞太區滲透率季軍 近37%投資者為女性 五成去年首次進軍幣市

記者：李哲毅