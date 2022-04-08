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【港元定存】半年港元定存最高1.5厘 大戶賺盡逾37萬利息

16:10 2022/04/08

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本周暫有3間中小行加港元定存息，包括今天出招的大眾財務。

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4月踏入第2周，暫有5間中小行調整港元定期存款息率，當中3加2減，包括今天（4月8日）大眾財務全面加短中長息0.1厘，而日前建行亞洲亦微加3個月或以上年息0.05厘，平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）則勁加半年期0.5厘。不過，再未有破頂息出現。此外，大新 （02356） 竟一周3連減，招商永隆則略減1個月年息0.03厘至險守0.1厘。

專家料業界普遍暫休戰，畢竟下周五（15日）已是4天復活節長假，銀行靜觀假後市況，尤其是經濟漸重啟才作新布局。

虛銀平安壹賬通  硬撼傳統銀行東亞

猶記得過去4周動輒多達7至8間銀行鬥加息，令3月份搶存戰激鬥連場。惟本周暫只得3間上調存息，難怪高息榜只以半年期稍變，因PAOB新推1.5厘，跟東亞 （00023） 看齊呈雙冠王，但虛銀專攻全新客戶，首50萬元存半年期，在現行1厘息上獲額外加0.5厘，即合共1.5厘，新客可賺息3,780元。至於東亞的存款上限為5,000萬元，大戶料可賺盡37.5萬元利息。

PAOB剛於4月開局上調半年定存0.2厘、至重返1厘關，1年期更調高0.5厘，新息率齊報1.3厘。

順帶一提，中銀香港 （02388） 也於上周六（2日）全面加息，3個月提高0.3厘、至0.4厘；半年調升0.4厘、至0.5厘；1年更驟升0.5厘、至0.6厘，追貼滙豐（HSBC）。反觀，大新本周卻接連減息，累削3個月年息0.4厘，至失守1厘關，低見0.6厘。

1年期長息榜  富邦1.8厘續稱冠

至於長息榜，盡管PAOB加1年長息至1.3厘，但未能打入3甲，更難以挑戰榜首富邦的1.8厘。今天1年拆息再升至1.73厘，凸顯富邦在牌面上不惜蝕本吸存。

展望後市，專家指視乎中港疫情對兩地經濟影響及何時通關等。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，上海等地半封城，或令內地首季經濟增長減少0.5至0.8個百分點，而長時間的疫情更可能令次季GDP增長再減少0.6至0.9個百分點。

廖嘉豪補充，這意味政策支持對維持內地增長勢頭至關重要，因此寬鬆周期不太可能結束。內地因疫情爆發而面臨的經濟逆風，可能觸發新一輪放寬貨幣政策，隨着國內的貿易、以及投資等資金的流入速度在今年稍後時候開始放緩，最終應該會進一步削弱人民幣滙價。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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