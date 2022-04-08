CCL報179.36點　按周升1.14%　分析︰樓價調整期結束　四大整體指數齊反彈

疫情見底，樓市重新活躍，樓價也回升。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報179.36點，按周升1.14%，升幅20周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL四大整體指數齊升，單周升幅顯著，兼結束2周齊跌，樓價出現尋底成功信號。他表示，政府推出放寬按保措施，加上疫情開始緩和，部分買家搶先入市，二手買賣增加，樓價結束調整，並有見底回升跡象。近期樓市氣氛轉旺，二手交投明顯急升，樓價有望重拾升軌，相信CCL將轉勢穩步上升。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.13點，按周升1.13%，升幅20周以來最大。CCL（中小型單位）報179.23點，按周升1.19%，升幅49周以來最大。CCL（大型單位）報180.01點，按周升0.87%，升幅4周以來最大。

本周四區樓價三升一跌。其中港島樓價升勢率先跑出，帶領整體樓價向上。早前港島樓價跌幅較大，反彈幅度亦較快。港島CCL_Mass報184.91點，按周升2.66%，升幅20周以來最大，連升2周共2.90%。新界西CCL_Mass報168.79點，按周升1.84%，終止2周連跌。九龍CCL_Mass報173.20點，按周升0.40%。新界東CCL_Mass報193.26點，按周跌0.81%。

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