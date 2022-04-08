【美國隊長】美國隊長首冊漫畫現世僅存4本　拍賣價高達2,444萬

▲ 「美國隊長」漫畫首冊在1941年出版，當時只售1毫美元。（法新社圖片）

不少人童年時對每套心愛的漫畫也會珍而重之，但一直珍藏至今時今日，就並非易事。有人一直收藏著第一本出現「美國隊長」的漫畫書，今日更完成拍賣，拍賣價更高達312萬美元（約2,444萬港元）。

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綜合外電報道，今次拍賣的首本「美國隊長」漫畫，質素評級為9.4級，近乎完美無瑕。據指，世上現存僅得3本9.4級的「美國隊長」漫畫首冊，另有一本為9.8級，從未進行公開拍賣。

▲ 世上現存僅得3本9.4級的「美國隊長」漫畫首冊，另有一本為9.8級。（法新社圖片）

當年售7.8毫

「美國隊長」漫畫首冊在1941年出版，當時只售1毫美元（約7.8毫港元）。該冊漫畫由Joe Simon及Jack Kirby撰寫及繪畫。首次登場的除了有美國隊長，更有後來成為冬日戰士的Bucky。

當時的封面繪畫美國隊長向希特拉揮拳，是當代十分受歡迎、普及的概念。該書出版後的9個月，日本侵襲珍珠港，美國正式加入第二次世界大戰。

該漫畫最終的拍賣價達312萬美元（約2,444萬港元），比起首本蜘蛛俠漫畫360萬美元（約2,821萬港元）的拍賣價為低。近年首冊漫畫的拍賣價格持續高企，如超人首本漫畫的拍賣價為320萬美元（約2,507萬港元），蝙蝠俠則是220萬美元（約1,723萬港元）。

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責任編輯：葉泳珊