【新股IPO】陽光保險申請境外上市　擬集資最少78億元

陽光保險有意年內來港上市，並已於周四（7日）向中證監遞交境外上市申請，據悉，公司目前正在與中金、華泰國際以及瑞銀處理有關事宜，初步計劃集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。

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陽光保險內地7大保險集團之一，成立於2005年，目前擁有財產保險、人壽保險、信用保證保險、資產管理、醫療健康等多家專業子公司。陽光保險自成立以來，已經為4.32億客戶提供保險保障，累積承擔社會風險2780萬億元人民幣、支付各類賠款2260億元，上繳稅收580億元，在各項公益慈善事業中累積投入超過5.2億元。

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記者：張以正