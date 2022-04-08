【MPF】駿隆: 強積金今年首季見紅 3月人均蝕逾3,200元 年初至今強積金市場總虧損逾740億元

今年第一季投資市場風起雲湧，同疫情持續升溫，再加上俄烏戰事及美國加息，各類型資產也非常動蕩。強積金市場在3月持續出現負回報，各區域股票市場漲跌互見。由年初至今，強積金市場總虧損逾740億元。強積金今年3月人均蝕逾3,200元。

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強積金顧問駿隆指，截至3月31日，駿隆強積金綜合指數跌逾3點 (-1.3%)，報 240 點。3 月份三大主要指數表現一致下跌，股票基金指數跌約6點 (-1.9%)，報 327 點；混合資產基金指數跌 3 點 (-1.1%)，報 242 點；固定收益基金指數跌 1.1 點，報 125 點。從 2022 年初至3月，強積金首季每人平均蝕16,318元。

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駿隆集團常務董事陳銳隆表示：「高風險投資者可考慮估值較低、通脹溫和、可採取較寬鬆貨幣政策的中港股市，趁低吸納；偏好美股的投資者需留意基金經理的選股能力。低風險投資者可考慮轉移資產至人民幣貨幣及債券基金持盈保泰。」



至於各類型股票基金表現，香港及大中華區市場方面，人行持續放水保持市場流動性充裕，惟三月製造業及服務業數據受疫情爆發影響，陷入收縮區。中港股市過去三個月表現較波動，但上季整體跌幅顯著收窄。

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美國市場方面，聯儲局進入加息週期，自從三月會議之後的動向較透明化，消除了市場的不確定性。令美股表現回升。但由於市場預期美國聯儲局縮表步伐或會加快，投資市場預期將會有短期的波動。



歐洲市場方面，為抑制通脹，歐洲央行加快量化寬鬆退場速度，英國央行上調基準利率至疫情前水平。令歐洲股市表現持續波動。

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亞洲市場方面，亞洲各地放寬防疫管制，惟股市受高通脹影響表現而持續波動。日本市場方面，雖近期日圓大貶，引發市場對日本央行調整政策的預期，日本央行總裁黑田仍表示日本央行仍將保持超寬鬆的貨幣政策。令日本股市表現比預期差。

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附註：

一. 人均回報以強積金市場前月未資產值計算，最新強積金總資產 1,129,589 百萬港元(截至 2022 年 2 月 28 日)，人均資產值 246,312 港元(截至2022 年 2 月 28 日)，以強積金計劃成員總數 4,586,000 人(截至 2021 年 12 月 31 日)計算，駿隆強積金綜合指數 2022 年 3 月回報截至 2022年 3 月 31 日。

二. 包括行業股票基金，或投資於附屬指數內沒有定義的區域之基金。

*所有基金指數的升幅均按資產比重，以點對點回報增長來計算。3 月份的回報，數據由 2022 年 3 月 1 日至 3 月 31 日為止。

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記者: 陳詠妍