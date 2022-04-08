【ET講股通】梁耀康：基建谷增長？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股半日跌百點，大市低開141點後，跌幅一度收窄至至僅1點，恒生指數半日跌124點，報21684點，成交540億。京東 （09618） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；三桶油、內房股逆市升，基建股「三寶」逆市跑出，中鐵 （00390） 、中鐵建 （01186） 、中交建 （01800） 股價至少升逾半成。基建谷增長？港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：14 - 港股今日市況速覽 基建相關股表現突出

01：05 - 新經濟股、傳統經濟股交戰 金融股、內房股、基建股跑出

01：31 - 港股失守兩萬二 回穩未算差

01：56 - 內地再出監管 重磅科技股受壓

03：23 - 資金流入三大基建股 中鐵 （00390） 、中鐵建 （01186） 、中交建 （01800） 抽升

04：50 - 基建股走勢不錯 可考慮短期部署

05：06 - 基建股不宜長坐、疫情擴散難谷基建 中鐵 （00390） 可吼

07：38 - 工程機械股中國龍工 （03339） 、中國重科 （01157） 可留意 上望多少？

09：33 - 海螺水泥 （00914） 、中國建材 （03323） 偷步炒上 持貨宜止賺

11：31 - 美團 （03690） 可留意 走勢企穩160元才好轉

12：07 - 潛力股推介：廣汽集團 （02238）

15：51 - 中國建築 （03311） 能見度高、走勢硬淨 受惠基建股炒作

17：08 - 恒指如企穩兩萬二可吼友邦 （01299） 憧憬疫情後業務復甦、受惠加息周期

20：22 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 、建設銀行 （00939） 內銀收息點揀？

21：10 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 可現價買入？

22：35 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 前景點睇？

25：15 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 145元有貨 現價溝唔溝？

28：15 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 上望目標及止蝕價多少？

29：25 - 港股收市市況速報

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恒指全日升63點，收報21872點，大市總成交1,031億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，隔晚美股回穩，恒指是日窄幅偏軟，基建相關股表現突出，金融、內房、能源股亦有表現。新經濟股則受壓，主因網信辦針對演算法展開清網行動。

憧憬內地加碼基建谷增長，資金流入基建股，中交建 （01800） 、中鐵 （00390） 、中鐵建 （01186） 炒上4.7%至7.3%。此板塊可短炒，惟未必適合長揸。若基建主題短線仍有炒作空間，也可吼升勢剛現突破的工程機械股龍工 （03339） 及中聯重科 （01157） 。水泥股如中國建材 （03323） 亦可留意。中國建築 （03311） 則屬穩陣之選。

個別股份方面，遭內部人士減持的美團 （03690） ，跌1.8%，後市宜重上160元水平。產銷數據理想的廣汽 （02238） ，股價升近1成至6.82元，上望7至7.5元，失守6.5元止蝕。車股仍首選比亞迪 （01211） 。受惠加息周期，友邦 （01299） 同樣可看高一線，目標先看90元。

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