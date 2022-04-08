【元宇宙】Epic Games宣佈將與樂高展開合作 共同打造兒童元宇宙

Epic Games和樂高集團共同宣佈未來將合作打造一個新的、對兒童友善的虛擬世界，該計畫目標為「將攜手為所有年齡層的兒童打造一種身歷其境、富創造性且吸引人的數位體驗」。兩間公司表示將致力於保護兒童遊玩的權利，並將安全放在第一位；保護兒童的隱私；以及賦與兒童和家長工具，讓他們能控制自己的數位體驗。其他細節目前仍未披露。

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EPIC Games有著推行《要塞英雄》 (Fortnite)的豐富經驗，而樂高也長年經營兒童遊戲互動體驗，有專家認為此結合雙方優勢預期將能打造豐富的元宇宙虛擬互動內容，而雙方強調此項合作內容將以促進兒童互動，並且確保兒童隱私等安全，同時也能讓家長能安心確認兒童使用內容是否合適

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在這個虛擬世界中，Epic Games 與樂高提出三個共識原則，第一﹑優先保障兒童遊玩時的安全與福祉，第二﹑視兒童的最大利益為第一要務，保障其隱私權，第三﹑提供兒童與成人（監護者）可控制的數位體驗工具。

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記者：鄭日棱