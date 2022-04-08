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【有相睇】臨移民離港前成功賣樓　愉景新城兩房略減1萬成交

股樓投資 15:53 2022/04/08

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二手市場再錄移民盤買賣，但業主未有大幅減價賣樓。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城8座中高層B室，實用面積470平方呎，原叫價760萬元，終減價1萬元，以759萬元易手，實用呎價約16,149元。

鍾家豪透露，業主因移民而賣樓，但不急於放售，並已準備好授權書予親戚簽約，但最後成功於移民前將單位售出。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2019年3月以650萬元購入上址，持貨3年，現帳面賺109萬元。鍾家豪說，本月愉景新城暫錄4宗買賣，平均實用呎價約14,791元。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 愉景新城 美聯物業

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CCL報179.36點　按周升1.14%　分析︰樓價調整期結束　四大整體指數齊反彈

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