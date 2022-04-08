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【非洲疫情】世衛研究指逾3分2人感染 超已通報確診97倍

環球社會熱點 15:33 2022/04/08

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新冠肺炎肆虐全球逾兩年，非洲一直是疫苗接種滯後地區，當地真正疫情狀況亦難以確認。世界衛生組織最新研究指出，自疫情流行以來，非洲超過3分2人已感染新冠肺炎，較已知確診數目多97倍。

【Omicron】病徵有別Delta 英研究：重症亦減少 【下一頁】

世衛周四（7日）公開的研究發現，2021年9月時8億非洲民眾已感染新冠病毒，其時已知確診人數僅820萬宗。世衛指全球均有低估疫情的情況，但並不如非洲嚴重。以全球平均推估，真實感染率應為已通報確診的16倍。

研究綜合過去151個研究，分析非洲民眾血清陽性率（seroprevalence），即血液內擁有新冠抗體的比率。研究發現，2020年6月時僅3％非洲民眾有抗體，至2021年9月已達65％，增長在Beta及Delta變種肆虐後更加明顯。

世衛更指出，非洲出現無症狀感染個案比率遠超全球其他地區，足有67％為無症狀感染，估計與非洲較少如糖尿病及高血壓等長期病患者，以及人口較為年輕有關。

【新冠疫苗】德國國會表決強制60歲以上打針 料難通過 【下一頁】

世衛非洲區總監莫蒂（Matshidiso Moeti）表示，非洲新冠病毒感染風險度高，現時出現的確診率減少並不等於非洲邁向抗疫成功。莫蒂警告，仍有風險出現更致命的變種病毒，過往感染提供的防禦力或不足以對抗，呼籲增加檢測。

至今非洲僅約2.09億人完成疫苗接種，約16％人口。世衛積極推動當地疫苗接種率，但始終舉步維艱，或與關係疫苗不足對抗Omicron變種的印象有關。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

 

責任編輯：吳漢培

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