▲ 【中國經濟】美銀料中國首季GDP增4.3% 房地產投資需求及消費服務行業持續疲弱

中國3月新冠疫情再度爆發，多地均實施封城措施，美銀預料中國首季GDP增4.3%，較預期的4.6%為低，認為近期疫情爆發，令特別是房地產的投資需求及消費服務行業持續疲弱。

美銀表示，3月規模以上工業增加值增長料由上月的7.5%大降至5.5%，反映疫情肆虐打亂供應鏈及廠房受影響，而一些高頻指標，如每日鋼鐵生產量及水泥量均指向生產活動減慢。同時預料固投數據幅由1月至2月的12.2%，降至首季月的8.2%，而3月單月料降至5.3%。

進出口方面同樣受疫情所影響，該行預料3月出口增長降至13.6%，較首兩月的16.3%減慢，而進入增長則降至9.7%。

由於燃料價格上升，該行估計3月通脹率（CPI）將由上月的0.9%升至1.6%，而生產物價指數（PPI）料因能源及金屬價格上升而錄得上升8%。

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編輯：姚卓然