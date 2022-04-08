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【大行看法】國信程嘉偉：港股第二季料逐步回升至23650點　看好三隻金融股

股市 15:24 2022/04/08

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【大行看法】國信程嘉偉：港股第二季料逐步回升至23650點　看好三隻金融股

港股表現呆滯，國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉指，港股仍遠低於合理水平，假設十年平均估值為合理水平，恒指合理值應為23650點，預期第二季恒指逐步回升至23650點，而科技股估值將有所提振，逐步回升至合理估值水平，但基於中概股仍是中美爭端的主要磨心，故不建議持有科技股。

渣打梁振輝：恒指料暫於22000點上下2000點波動【下一頁】

程嘉偉建議，每逢港股受負面消息下跌時，吸納本地銀行及保險、航運、石油石化、風電、光伏及煤炭作本年度投資，並擇機部署本港地產、零售及旅遊相關板塊。

聯儲局第二季每月加息0.25厘

聯儲局首季啟動加息周期，程嘉偉預期，聯儲局第二季每月加息0.25厘，第三季單月加息超過0.25厘機會甚高，預期本地銀行及保險股將跑贏大市。

「儘管香港未必完全跟隨美國加息步伐，但趨勢將會大致，在強烈加息背景下，利好本地銀行股的基本面。」程嘉偉看好滙豐 （00005） 、恒生銀行 （00011） 及友邦保險 （01299）

相關文章：【大行看法】中金：港股吸引力逐步顯現　後續可能逐步進入磨底階段

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【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

港股 本地銀行股 加息 恒生指數 銀行 美國 美國聯儲局 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299） 恒生銀行（00011）

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【第五波疫情】滙豐中銀恒生等多家分行陸續恢復營業、滙豐29分行隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

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