【微軟漏洞】微軟漏洞懸賞計畫覆蓋旗下更多產品　獎金最高達23萬元

▲ 微軟日前宣布，旗下的漏洞懸賞項目將會覆蓋更多產品，分別為：Exchange、SharePoint 和Skype for Business，懸賞金額由500美元（約3,918港元）起跳，最高上限為3萬美元（約23萬元）。

微軟（Microsoft）為提高服務的安全性，一直設有漏洞懸賞計畫來邀請安全人員匯報漏洞。微軟日前宣布，旗下的漏洞懸賞項目將會覆蓋更多產品，分別為：Exchange、SharePoint 和Skype for Business，懸賞金額由500美元（約3,918港元）起跳，最高上限為3萬美元（約23萬元）。

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微軟指出，近年愈來愈多企業採取遙距工作模式，Exchange、SharePoint 和Skype for Business的用戶也不斷增加，為了提升服務安全，該企決定邀請來自全球的網絡研究人員，協助識別及檢測微軟旗下應用程式和企業內部服務器中的漏洞，並與微軟團隊分享這些漏洞。符合條件的提交者，可獲得500美元至3萬美元的賞金獎勵。

微軟解釋，會根據漏洞的危險等級、嚴重性和影響，來提供相應獎金，例如漏洞被評為關鍵缺陷，研究人員又提供完善的解決報告，可能會獲得2萬美元（約15.7萬港元）；但如果發現漏洞被評為關鍵缺陷，但未有提供完善的解決報告，獎金就會降到8,000美元（約6.2萬港元）。微軟擁有全權決定提供的賞金金額。

另外，如果研究人員提交的漏洞報告不符合賞金獎勵的條件，但他們提交的解決報告可修復漏洞，他們仍有資格獲得公開承認，並在研究人員表彰計劃中獲得積分。

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責任編輯：曾曉汶

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