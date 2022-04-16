【緩解痛症】科研公司推家用無創復健設備　避免錯失治療最佳機會

痛症如坐骨神經痛、關節痛、五十肩等，是都市人常見的健康問題，亦有不少長者及傷殘人士受長期痛症困擾。

為了減輕社會醫療負擔，有健康科研公司早年投入約7位數字，研發無創復健設備，並夥拍社區服務機構提供痛症、中風復健服務。

現今治療技術不斷進步，可是仍有不少基層人士、長者因為公營醫療資源緊拙，錯失治療最佳機會。有見及此，科研公司OH BioHealth商務總監周建貞及研發總監林冠樺表示，為了讓痛症患者可以輕易地在家「自救」，早於2017年着手研發自家QinTec納米技術，以及多個相應的復健設備。

夥機構服務基層 患者年輕化

他們解釋，該技術可同時釋放生物光子、生物電子、紅外綫和磁場以緩解疼痛，而目前主要應用在6大方面的痛症，如關節炎、骨刺、濕疹和其他慢性皮膚問題等。

在開發設備前期，團隊更花了約6年時間作資料探勘（data mining），包括觀察及歸納問題、分析臨床數據。他們指，根據初期從約150人蒐集所得的臨床數據顯示，患有關節炎的佔達6成。除了針對長者的需求研發，團隊在進行臨床研究以及蒐集研究數據時，還留意到痛症年輕化的趨勢，接觸過最年輕的患者為26歲。

林冠樺指出：

每一個人的痛症問題也不同，並不能只針對即時止痛，還要了解根源，例如長期失眠、久坐不動等，助配合之後長遠改善問題，對症下藥。

因此，到完成初步設備研發之後，團隊便構思開發新平台，期望持續獲取數據，配合數據分析並跟進用戶情況，同時改善設備的使用效能。

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其中包括在去年末開始推出Android版手機應用程式，分別讓社區服務機構、安老服務中心等商業客戶，以及個人客戶使用。而早前在黃竹坑、深水埗亦設體驗中心，一方面讓長者中心、護老院等用戶可以親身試用，一方面方便服務長者及基層。

透過數碼港支援 拓灣區市場

事實上，早年未有知名度的時候，即使其設備已取得英國標準協會（BSI）頒發ISO認證，用戶的接受程度亦相對慢熱。周建貞稱，為了取得更多支援及拓展網絡，團隊以積極參與本港創科生態圈為發展策略，在去年取得10萬元數碼港創意微型基金後，還加入了數碼港培育計劃。她指：

希望藉此加速推動商業化，接觸更多長者及護老院網絡。

加入成為培育計劃公司之後，他們在今年上半年還陸續開拓B2C業務，至今銷售了約4,000多件無創復健設備。下半年，該公司還希望透過數碼港網絡及支援，發展內地大灣區市場。

記者：張寶燕

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