【環保科技】微氣泡充氧技術　有效降低海產養殖污染

▲ 研究發現，「微氣泡充氧技術」成功提高對蝦和其他水產養殖物種的生長速度，同時減少海產養殖設施運行所需的清潔水的數量。（法新社）

聯合國糧食及農業組織估計，全球逾三分之一的天然海產資源已被過度捕撈，影響可持續發展的生態水平；同時「藍色革命」（Blue Revolution）的興起，也使近年海產養殖業迅速增長。不過，海產養殖會生產有機污染物，同樣對環境帶來負面影響。有研究人員就開發出新技術，不但能減低海產養殖的污染，更能增加海產的產量。

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廢水致養殖場缺氧 打擊產量

由於養殖期間海產會消耗大量食物，因此其產出的糞便和食物殘渣，仍然會排放到網欄外成為廢水（waste water）。而廢水對浮游生物和細菌來說，卻是豐富的營養，並會催化其繁殖速度。它們在分解廢水中養份和呼吸的過程會消耗水中的溶解氧，結果導致養殖場環境出現缺氧情況，打擊海產的產量。

為解決這惡性循環，提賽德大學（Teesside University）工程系副教授Faik Hamad就和馬來亞大學（University of Malaya）工程系副教授 Poo Balan Ganesan合作，開發出「微氣泡充氧技術」（micro-bubble aeration technology），為海水消毒提供一種更安全、無化學物質和低能耗的替代方案。

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由他們研發的微氣泡生產器，所產生的微氣泡會釋放自由基（OH-離子），能夠對廢水進行解毒和降解有機污染物。微氣泡還會增加水中的溶解氧水平，增加海產的生存能力，繼而提高海產的產量。

海蝦成長速度 提高30%

該研究發現，「微氣泡充氧技術」成功提高對蝦和其他水產養殖物種的生長速度，同時減少海產養殖設施運行所需的清潔水的數量。這項研究已對海水白蝦和巨型淡水蝦等水產養殖物種進行測試，並發現它們的成長速度提高了30%。

「微氣泡充氧技術」已成為海產養殖業的潛在新方向。Poo Balan Ganesan表示：「在降低成本的同時，也最大限度地提高生產力和土地使用效率，而且又能減少能源需求和以往產業對環境帶來的負面影響，這項技術將使該行業在經濟和環境上更具有可持續性。」

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責任編輯：陳卓賢