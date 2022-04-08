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【大灣區】深圳鼓勵企業上市　上市公司改駐深圳最多獎500萬元人民幣

宏觀解讀 14:57 2022/04/08

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【大灣區】深圳鼓勵企業上市　上市公司改駐深圳最多獎500萬元人民幣

深圳近期發表多份鼓勵創新企業發展的文件，周五（8日）發布《深圳市人民政府關於加快培育壯大市場主體的實施意見》，期望增加深圳上市公司、獨角獸數目，提議對完成境內上市的深圳企業最高100萬元（人民幣，下同）獎勵，對重組外地上市企業並將其註冊地遷入深圳的企業以及遷入深圳的外地優質上市企業給予最高500萬元獎勵。

意見提及，深圳擬對首次在「新三板」掛牌的企業給予最高50萬元獎勵，進入創新層再給予最高30萬元獎勵。對直接在境外上市的企業給予最高80萬元獎勵。

目標10至12家深圳企業成「世界500強」

深圳列明工作目標是，市場主體總量快速增長，年均新設立市場主體超50萬家，到2025年，全市市場主體總量突破460萬家，各類企業總量超過320萬家，企業與個體工商戶佔比達到7：3。

與此同時，深圳規模以上工業企業總量超過1.5萬家，國家專精特新「小巨人」企業超過600家，國家製造業單項冠軍達到80家以上，境內外上市公司突破600家，世界500強企業增至10到12家，國家級高新技術企業達到2.2萬家，獨角獸企業新增20家左右。

深圳支持優質金融科技類企業上市 鼓勵傳統金融領域培育新型持牌機構，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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