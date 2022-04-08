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【Britney Spears】再打官司 申請拒付母親逾514萬律師費

環球社會熱點 16:04 2022/04/08

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美國一代天后Britney Spears被父親以監護人身分掌控財產長達逾10年，去年底正式完結，惟事件風波仍未結束。Britney Spears母親入稟法院指自己曾協助女兒，擺脫其父親的監護權，要求Britney Spears支付其66萬美元（約514.8萬港元）的律師費。Britney Spears律師周三（6日）提出反對，要求法院允許她拒絕支付，指若一旦要求支付，其後類似要求就會接踵而來。

Britney Spears傳收1.17億 將出版回憶錄 【下一頁】

Britney Spears母親Lynne Spears在2019年5月入稟，指自己在Britney Spears懇求下，作為利益相關人士曾參與她與其父親監護權訴訟，所以她當時提出可隨時了解監護權情況發展。Lynne Spears周二（6日）表示，自己協助Britney Spears在其父親監護下獲得自由，所以女兒需支付她逾66萬美元的律師費用。

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Britney Spears代表律師周三（7日）提出反對， 並指Britney Spears母親是監護權中第三方，要求受監護者支付第三方費用沒有法律基礎，並警告若一旦發生將會開啟危險的先例，未來任何利益相關人士均可因此要求受監護者，支付高昂的法律費用。

律師同時透露，Britney Spears已為法庭指定律師、監護人律師以及其他人支付數百萬美元。更耗資近170萬美元（1,326萬港元），讓母親可在美國路易斯安那州（Louisiana）Kentwood地區，入住豪宅一年，她亦承擔其相關維修費用。現時有擺脫監護權上有爭議的費用及成本不能被轉移到她身上。

Britney Spears要求取消父監護權 被當搖錢樹禁生育 【下一頁】

洛杉磯縣高等法院法官Brenda Penny已推遲裁決，指需要更多文件才能批准Lynne Spears要求，外界預料相關審訊會在7月再度舉行。

Britney Spears去年底曾在社交平台Instagram控訴，母親是一個保持微笑但無所作為之人，更指她正是造成自己長達逾10年被監管的原因，向父親灌輸相關觀念令父親採取行動。

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責任編輯：李俊儀

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