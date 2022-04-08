【有相睇】入屋即見米埔景　外區上車客一睇即買　嘉湖山莊兩房557萬沽

樓市交投氣氛好轉，買家加快入市。美聯物業陳振明說，天水圍嘉湖山莊美湖居5座高層F室，實用面積441平方呎，兩房間隔，望米埔景，今年1月放盤，當時叫價580萬元，但當時單位仍有租客租住，所以未能易手。其後租約完結，租客遷出，單位即獲區外客承接，並以557萬元易手，實用呎價約12,630元。

代理透露，買家為外區首置客，被單位開揚景觀吸引，加上單位裝修企理，所以決定入市。從代理提供的相片可見，單位享開揚米埔景。

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資料顯示，原業主於2007年以約112萬元購入上址，持貨15年，現帳面賺445萬元。陳振明指，嘉湖山莊本月暫錄近20宗成交，當中不乏首置客趁疫情回穩加快入市。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

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