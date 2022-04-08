【消費券2022】日本城推禮券賞不停 使用AlipayHK或WeChat Pay買滿200元即減20元 買1000元禮券即送250元現金券

消費券已經入手，日本城推出禮券賞不停，由即日起於日本城購買600元禮券，即送150元，當中包括2張50元現金券及2張25元現金優惠券，而購買1,000元禮券，即送250元，當中包括4張50元現金券及2張25元現金優惠券，禮券更可以即買即用。

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與此同時，市民凡使用AlipayHK或WeChat Pay下載電子優惠券，到日本城買滿200元可即減20元，而買滿300元更可減30元。

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責任編輯：羅浩濂