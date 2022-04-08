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【大行報告】大和：特步4月銷售料不會有明顯改善　降目標價3%至16.7元

股市 14:35 2022/04/08

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【大行報告】大和：特步4月銷售料不會有明顯改善　降目標價3%至16.7元

特步 （01368） 首季零售銷售增長30%至35%，大和認為，特步首季經營情況與管理層的銷售指引相若，基於3月中旬內地疫情反彈，特步綫下零售銷售增長放慢至約10%，而上海及深圳等封城的城市佔特步核心品牌銷售約一成。

特步首季銷售情況【下一頁】

大和稱，特步電商銷售第一季增長逾四成，增幅來自所有銷售渠道，特別是天貓（佔電商銷售約五成），主要的3.21跑步比賽活動成功舉辦有關。

特步：4月是傳統銷售淡季

大和引述特步管理層稱，4月份銷售料不會有明顯改善，因4月是傳統銷售淡季，故焦點放在庫存及供應鏈管理，維持庫存於健康水平是首要任務，即使上海及深圳封城，特步產能沒有受到影響，但電商業務則因物流中斷而受到少許影響。

特步管理層估計，第二季銷售增長15%至20%，全年銷售增長25%，次季有減價壓力，但上半年仍有信心可達到銷售按年增長35%至40%的目標。大和維持特步「買入」評級，12個月目標價降3%至16.7元。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

相關文章：【體育用品股】特步創辦人丁水波：中國由「金牌體育」轉為「生活體育」　專業跑步市場發展潛力大

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港股 特步國際（01368） 目標價 零售 大行報告 跑步

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