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【股神出手】SEC文件透露巴菲特持1.21億股HP股票　消息曝光後HP股價即升近15%

環球政經 18:06 2022/04/08

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本周四美國證監會文件透露，股神巴菲特（Warren Buffett）的控股公司巴郡·哈薩威（Berkshire Hathaway Inc），增持了惠普（HP) 11.4%股份，價值約42億美元，目前巴郡·哈薩威公司擁有近1.21億股惠普股票，其中包括本周購買的1110萬股，成為這間個人電腦和打印機製造商的最大股東。

惠普股價於周四收盤上漲了14.7%，創下52周新高。

報道指出，在疫情初期大部分時間處於觀望狀態後，巴郡·哈薩威在最近幾個月變得更加活躍。該集團上個月宣布以 116 億美元收購保險公司Alleghany，並一直在收購能源股 Occidental Petroleum。

【MPF】駿隆: 強積金今年首季見紅  3月人均蝕逾3,200元 年初至今強積金市場總虧損逾740億元【見下頁

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而惠普在過去10多年已經嚴重落後於其他大型科技公司，在是次新聞發布之前，該股自2009年10月以來漲幅不到 50%。

事實上，雖然至2021年底，巴郡·哈薩威持有蘋果公司1612億美元股份，但該公司並未定期投資科技公司。巴菲特曾表示，他認為 iPhone製造商是一家他能理解的消費品公司。蘋果是巴郡·哈薩威最大的單一外部控股公司，也是巴菲特有史以來最好的投資之一，自 2016年收購以來，就為巴郡·哈薩帶來了數十億美元收益。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

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撰文 : 陳楚琨

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