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【企業管理】提升企管能力　管理人增值9式

商業 14:28 2022/04/08

分享：

企業管治模式不斷轉變，管理策略及領導風格是成功關鍵，但如何實踐有效管理策略，是企業管理人常要面對的課題。據《forbes》報告表示，整理出下列9個方法，助管理人自我評估及提升領導能力。

【求職技巧】求職面試不如意？　6招助應徵增獲聘機會

1.反思評估：管理人可翻查過去失敗的管理經驗，並定立新目標管治團隊，亦可從過往成功的領導策略中，反思可改進的地方，試加入創新思維管理模式，以誠實心態自我評估，找出最適合現況的管治手法。

2.閱讀增值：閱讀知名商業領袖的書籍，從內容中理解不同企業案例及導致問題的原因，根據不同企業運作模式、公司資源及願景，再對管理策略進行調整。

3.聆聽回饋：報告認為，管理人最能提高領導能力的方法是細心聆聽員工意見，並藉與員工溝通，達成雙贏的管理局面。

4.分享管理心得：報告建議，可與其他企業管理人分享管理心得，藉不同個案及經驗中學習，有助實施多樣化管理策略。

【工作壓力】不為員工減壓　長遠影響企業發展

5.自我評估：管理人可作全面自我評估，報告建議，可邀請員工以匿名身份分享想法，回饋聲音愈多評估效益愈有效，管理人若多聆聽正、反意見，有助評估管理手法是否有調整改良的地方。

6.專家意見：尋找專業導師意見，讓專家根據管理人的能力，以客觀的方式提供建議，客觀管理分析更易讓管理人有效提高管治能力。

7.記錄重要活動：管理人可嘗試自行記錄日常管理問題，清晰列出經常發生的情況，有助管發現問題所在及作改進。

8.接受新事物：報告強調，任何管理人都需要了解新企業文化發展，如營運技巧及新技術應用等，從而發掘更多管治手法。

9.填補不足：報告指企業管理人大多對自己管理手法表示滿意，但在實施策略時或會出現誤差。所以嘗試聆聽資深員工意見，可填補管理策略的盲點。

責任編輯：向頌勤

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