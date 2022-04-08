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【2022消費券】Dyson網店78折選購指定型號送配件 AliPay HK優惠券可享雙重折扣

理財智慧 16:08 2022/04/08

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Dyson宣布推出「消費券購物賞」，由即日起至5月8日，Dyson網上商店提供最高78折優惠，在各大零售店購買指定產品亦可享高達88折優惠；此外Alipay HK優惠券更提供買滿3,000元送300元優惠，而及買滿5,000元享550元優惠。

【溫股知新】再次審視宏觀因素   優質股同你數一數

顧客現凡於Dyson網店購買Dyson科技入門組合，當中包括Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機、Dyson Pure Hot+Cool三合一風扇暖風空氣清新機HP00及空新機濾網可享78折優惠，優惠價為6,860元（原價8,750元），3款產品可有效減少地板及空氣中飄浮的塵埃和污染物。

    點擊圖片放大
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現時在Dyson網店及指定零售店，可以3,680元（原價4,180元）購買Dyson Digital Slim Fluffy 輕量無線吸塵機，優惠為88折。顧客亦可以低至89折以3,080元（3,480元）購入Dyson Pure Cool空氣清新機TP00。

顧客於Dyson網店購買Dyson V15 Detect及 V12 Detect吸塵機，即可免費獲贈收納架（1,080元），而購買Dyson Purifier Cool Autoreact二合一空氣清新機TP7A，則可免費獲贈濾網（750元）。用戶更可從Alipay HK應用程式領取優惠券，買滿3,000元享300元優惠，滿5,000享550元優惠，即享消費券購物多重賞。

【延伸閱讀】【消費券2022】日本城推禮券賞不停 使用AlipayHK或WeChat Pay買滿200元即減20元 買1000元禮券即送250元現金券

【延伸閱讀】【2022消費券】「豐澤抵得祭」21件產品低至1折 849元限時抽籤搶購iPhone 13 Pro

顧客在指定零售店，可以3,980元（4,480元）購買Dyson Pure Hot+Cool 三合一風扇暖風空氣清新機HP00，優惠同樣高達88折。顧客選購Dyson V12 Detect Slim智能雷射偵測技術吸塵機Fluffy及Total Clean系列，即可免費獲贈收納架（1,080元），而購入Dyson二合一風扇空氣清新機TP09（白金色），則可免費獲贈濾網（750元）。 

【青姐話】清明時節雨紛紛   港股幾時可翻身？

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責任編輯：嚴浩文

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