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【消費券2022】太古城中心推出「勁賞・買！」活動　單次電子貨幣消費滿800元　即送最多200元無消費條件現金券

理財智慧 15:13 2022/04/08

分享：

乘着政府發放第一輪消費券，太古城中心推出「勁賞・買！」活動，由2022年4月14日至5月29日期間，於太古城中心以任何電子貨幣單次消費滿指定金額，即可換取場內不同類別商戶之無消費條件現金券，當中以八達通及渣打國泰Mastercard®消費，消費獎賞將會一加再加。

太古城中心「勁賞・買！」詳情
換領日期 2022年4月14日至5月29日
換領時間 上午11時正至晚上8時正
換領地點 太古城中心二樓LIVE+會員服務處
活動網站 http:/www.cityplaza.com

顧客現只要成功登記成為LIVE+會員，再以電子貨幣單次消費滿800元，即能享有不同類別的100元無消費條件商戶現金券，以八達通或渣打國泰Mastercard®消費，獎賞更即時加碼！

    點擊圖片放大
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以八達通消費即多賞50元無消費條件指定餐飲商戶現金券；以渣打國泰Mastercard®消費更有機會額外多賞100元無消費條件的現金禮券，換句話說以渣打國泰Mastercard®單次消費滿800元，即可有機會享200元消費獎賞。

太古城中心「勁賞・買！」獎賞內容*

合資格電子貨幣消費

（不包括八達通/渣打國泰Mastercard®）

（送共HK$100現金券，消費獎賞高達12%）

 

單次電子貨幣消費滿HK$800，送共HK$100現金券 ：

  • 即送您HK$50無消費條件太古城中心時裝現金禮券

  • HK$50無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券

 

八達通

（送共HK$150現金券，消費獎賞高達18%）

單次八達通消費滿HK$800，送共HK$150現金券 ：

  • 即送您HK$100無消費條件太古城中心商場現金禮券

  • HK$50無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券

 

渣打國泰Mastercard®

（送高達共HK$200現金券，消費獎賞高達25%）

 

 

單次渣打國泰Mastercard®消費滿HK$800，送共高達HK$200現金券 ：

  • 即送您HK$50無消費條件太古城中心時裝現金禮券

  • HK$50無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券

  • 額外獎賞：HK$100無消費條件太古城中心商場現金禮券

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撰文 : 陳楚琨

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