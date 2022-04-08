【消費券2022】太古城中心推出「勁賞・買！」活動　單次電子貨幣消費滿800元　即送最多200元無消費條件現金券

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乘着政府發放第一輪消費券，太古城中心推出「勁賞・買！」活動，由2022年4月14日至5月29日期間，於太古城中心以任何電子貨幣單次消費滿指定金額，即可換取場內不同類別商戶之無消費條件現金券，當中以八達通及渣打國泰Mastercard®消費，消費獎賞將會一加再加。
|太古城中心「勁賞・買！」詳情
|換領日期
|2022年4月14日至5月29日
|換領時間
|上午11時正至晚上8時正
|換領地點
|太古城中心二樓LIVE+會員服務處
|活動網站
|http:/www.cityplaza.com
顧客現只要成功登記成為LIVE+會員，再以電子貨幣單次消費滿800元，即能享有不同類別的100元無消費條件商戶現金券，以八達通或渣打國泰Mastercard®消費，獎賞更即時加碼！
以八達通消費即多賞50元無消費條件指定餐飲商戶現金券；以渣打國泰Mastercard®消費更有機會額外多賞100元無消費條件的現金禮券，換句話說以渣打國泰Mastercard®單次消費滿800元，即可有機會享200元消費獎賞。
|太古城中心「勁賞・買！」獎賞內容*
|
合資格電子貨幣消費
（不包括八達通/渣打國泰Mastercard®）
（送共HK$100現金券，消費獎賞高達12%）
|
單次電子貨幣消費滿HK$800，送共HK$100現金券 ：
及
|
八達通
（送共HK$150現金券，消費獎賞高達18%）
|
單次八達通消費滿HK$800，送共HK$150現金券 ：
及
|
渣打國泰Mastercard®
（送高達共HK$200現金券，消費獎賞高達25%）
|
單次渣打國泰Mastercard®消費滿HK$800，送共高達HK$200現金券 ：
及
及
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撰文 : 陳楚琨