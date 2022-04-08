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【海外置業】限制外國人買樓無助壓樓價　澳洲央行：加息可觸發樓價15%調整

股市 15:02 2022/04/08

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【海外置業】澳洲央行：限制外國人買樓無助壓樓價　加息可觸發樓價15％調整

海外多個主要城市樓價近兩年大升，加拿大計劃兩年內禁止大多數外國人買樓，以應對當地樓價急升。另邊廂，澳洲已實施外國人置業限制多年，但澳洲央行警告，以歷史數據推斷，澳洲倘由現水平加息200點子，將導致未來兩年實質樓價下調約15%。

加拿大未來兩年禁止外國人買樓置業　學生、外籍勞工及永居公民不受限 【下一頁】

澳洲儲備銀行日前議息後將現金利率維持在0.1厘的歷史低位，惟市場預期澳洲即將迎來2010年以來的首次加息。澳洲儲備銀行行長Philip Lowe在議息聲明稱，目前眾焦於新通脹數據與勞工成本，又指汽油價格與其他商品價格上升，將導致通脹未來幾季進一步上揚。市場預期，澳洲6月份會加息至0.25厘，今年合共加息3次，年底前利率將上調至1厘水平。

6年前起禁外國人買二手樓

澳洲早於2015年已對外國人實施買樓限制，外國人在當地置業前須向其「外國投資和審查委員會」（Foreign Investment Review Board，簡稱FIRB）申請。澳洲並非完全不容許外國人在當地買樓，而是鼓勵外國買家購買新樓，措施目的是抑制樓價升勢並刺激當地建設。FIRB禁止外國買家購買當地二手樓，除非該名買家已獲澳洲臨時簽證並購買作自住用途，但買家仍須於離開澳洲前出售有關物業。

不過即使上述措施實行多年，澳洲樓價升勢仍然強勁，當地去年住宅樓價按年大漲23.7%，是有紀錄以來最大按年升幅，因受低息環境支持。統計顯示，澳洲首置者須9年時間儲蓄首期，較1990年代時所需的4年倍增。

【ET財智Talk】放寬按保措施促進換樓　激活二手市場成交（立即收看）

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