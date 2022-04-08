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法國周日總統大選 馬克龍連任選情告急

環球社會熱點 14:21 2022/04/08

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法國將於周日（10日）舉行首輪總統大選，總統馬克龍極力尋求連任。面對捲土重來的極右國民陣線黨魁馬琳勒龐，民意調查顯示，馬克龍支持度為51.5%，領先馬琳勒龐的幅度收窄。若首輪候選人得票無人過半，頭兩名候選人將進入決選。

美國參議院確認提名 傑克遜將成首非裔女大法官 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）爭取成為20年首位連任的法國總統，但民意調查顯示，其連任機會備受威脅。最新調查指，馬克龍與馬琳勒龐（Marine Le Pen）支持度為51.5%及48.5%，領先幅度明顯收窄，周日首輪大選後，有可能重演2017年局面，馬克龍再次與馬琳勒龐進入第2輪選舉。

另一民意調查指，馬克龍獲得25.5%支持排第一位、馬琳勒龐以23%緊隨其後，極左候選人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）以17%支持排第3，其中極右陣兩名候選人合共取得30%支持，遠超馬克龍。

波蘭總理轟馬克龍與普京對話「你會同希特拉談判？」 【下一頁】

馬克龍接受《費加羅報》（Le Figaro）訪問時，被質疑未能實施當年勝選承諾，遏止極端派別陣營。他表示政府通過降低失業率、創造就業機會、支援當地工業，成功打擊極右翼票倉，但承認在難民政策存在漏洞，助長極端力量捲土重來，對此需付上部分責任。

馬克龍承諾若成功連任，會加強打擊非法移民，協助遣返未獲發居留權人士。他亦承諾會進一步減稅、實現充分就業，將退休年齡提高至65歲。馬克龍強調，當局採取有效措施阻止電價上漲，亦為低收入家庭提供抗通脹補貼，當地通脹率較英國低一半。

馬琳勒龐以減稅及反移民的選舉承諾，使支持度平穩上升。她承諾削減燃油增值稅，協助民眾應對生活成本上漲，將法國對歐盟預算轉為資助本地企業，實行「還富於民」。

馬琳勒龐指，一旦當選會禁止在公眾場所佩戴穆斯林頭巾、亦向民眾表明，所實施的政策將不利股市，徹底改變馬克龍過往方針。

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責任編輯：郭麗明

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