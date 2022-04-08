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朗尼點名「僅一人不會」 回應C朗妒忌指控

環球社會熱點 15:00 2022/04/08

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英超球會曼聯球星C朗拿度今季表現遜色，惹起外界不少質疑，包括前隊友﹑英格蘭名宿朗尼。C朗指質疑者是妒忌，朗尼亦作出回應，點名只有阿根廷球星美斯才不會妒忌C朗的成就。

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朗尼（Wayne Rooney）日前質疑葡萄牙球星C朗（Cristiano Ronaldo）年齡已長，早已不是當初的頂級球員，上季返回曼聯（Manchester United）並不是好選擇。C朗其後在朗尼的社交平台Instagram回應質疑，指一切只是妒忌（jealous）。

C朗稱朗尼的質疑是妒忌。

身為打吡郡領隊朗尼周四（7日）承認有看到C朗的回應，稱所有球員會羨慕C朗擁有的成就，贏得過的獎盃及現時的身體狀況，更指大概只有美斯（Lionel Messi）不會。

朗尼回應片段

C朗與美斯合計奪得12座世界足球先生頭銜，展示對全球足壇驚人的統治力，當中又以美斯領先兩座，有指C朗多年來一直希望超越對方。兩人自西甲年代已是死對頭，所屬球會更是西班牙國內兩大班霸，皇家馬德里及巴塞隆那。

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責任編輯：吳漢培

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