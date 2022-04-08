▲ 【Bitcoin】PayPal聯合創辦人批巴菲特「比特幣頭號敵人」 摩通戴蒙、貝萊德芬克成「金融老人政治」

比特幣（Bitcoin）2022會議於邁阿密舉行，PayPal（美：PYPL）、Palantir（美：PLTR）聯合創辦人Peter Thiel一口氣，批評美國最著名投資者、最大銀行、最大基金為比特幣敵人。 Thiel形容，「股神」巴菲特是比特幣「頭號敵人（Enemy No. 1）」，並形容巴菲特、摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）和貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）都是金融界老人政治（gerontocracy）成員，阻礙比特幣這股「青年革命運動」。

Thiel 在比特幣2022會議發表主題演講，把比特幣未能升至100,000美元歸咎於這些金融巨頭。與他口中的老人政治相比，Thiel現年54歲，較戴蒙、芬克年輕12和15年。

巴菲特早年形容比特幣為老鼠藥，戴蒙、芬克都曾指個人不認同比特幣發展，但不會阻員工探索。

▲ Peter Thiel 批，巴菲特、摩通戴蒙、貝萊德芬克為「金融老人政治」

Thiel：比特幣不只是支付系統或電子黃金 央行制度已見盡頭

Thiel在整個演講中言論辛辣，批評巴菲特是「反社會的老爺爺」，認為戴蒙、芬克以機構和政治偏見令比特幣無法發揮更大用途，認為央行發行法幣的系統已到末日，而比特幣地位不是支付系統或電子黃金，而是類似整個標普500或股市。

Thiel又提及聯儲局主席鮑威爾，認為對方應該非常感謝比特幣，因為這

是他們得到的最後警告，但他們選擇忽略它，他們將不得不在未來幾年為

此付出代價。

巴郡、摩通都未有回應Thiel言論，貝萊德拒絕直接評論之際，提及芬克上個月股東信函曾指，精心設計的數碼支付系統可以加強國際交易的結算，同時降低洗錢和腐敗的風險。

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