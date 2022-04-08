【新世代潮流】誤判新世代口味？　調查：大多年輕人對元宇宙不感興趣

▲ 調查美國大多年輕人也對元宇宙概念不確定，甚至是不感興趣。（法新社及新華社圖片）。

新世代漸漸成為消費主力，零售商要吸納年輕客群，必需掌握他們的喜好。近期元宇宙、NFT大熱，不少品牌亦積積開拓此些領域，盼投其所好，惟似乎「捉錯用神」。

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自元宇宙成為熱門話題後，很多品牌亦建立元宇宙商店，例如Forever 21、Nike，甚至是Ralph Lauren等奢侈品牌。據CNBC報道，投資機構Piper Sandler在今年2月進行最新調查， 發現美國大多年輕人也對元宇宙概念不確定，甚至是不感興趣。

更關注俄烏戰爭

另一熱話「NFT」，雖然愈來愈多年輕人了解NFT，但只有很小比例的受訪者曾經購買。比起這些新概念，年輕顧客現在更關注俄羅斯及烏克蘭的戰爭。反之，新冠肺炎疫情已跌出10大關注議題，反映他們已減少留意疫情。

Piper Sandler調查，受訪者的平均年齡僅得16.2歲，39%受訪者是從事兼職工作；反映新世代的消費習慣。據調查顯示，年青人計劃今年花費2,367美元（約18,548港元）購物，包括快餐、電子遊戲、手袋及波鞋等。消費總額達660億美元，較2021年春季報告上升9%。不過，比起2006年的3,023美元（約23,688港元），則尚有一段距離。

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責任編輯：葉泳珊