【網絡攻擊】FBI採取秘密行動　消滅俄軍黑客殭屍網路

▲ FBI取得法院的祕密批准令後，便入侵惡名昭彰的俄羅斯黑客團體「沙蟲」（Sandworm）使用的伺服器，並消滅惡意程式「「Cyclops Blink」。

在俄羅斯入侵烏克蘭前後，俄羅斯曾多次針對烏克蘭、歐盟及美國的黑客攻擊。美國官員日前指出，美國聯邦調查局（FBI）獲加州東區聯邦地方法院批准後，已與網絡安全公司Watchguard合作，秘密入侵全球逾千個路由器和防火牆設備，移除俄羅斯軍事情報部門黑客植入的惡意軟件，在俄羅斯發動攻擊前先發制人，挫敗俄羅斯發動網路攻擊的能力。

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科技網站TechCrunch報道提及，這項秘密行動是在3月進行，FBI取得法院的祕密批准令後，便入侵惡名昭彰的俄羅斯黑客團體「沙蟲」（Sandworm）使用的伺服器，並消滅惡意程式「Cyclops Blink」。

美國政府指，沙蟲由俄羅斯軍事情報部門運作，曾在2015年攻擊烏克蘭電廠，導致烏克蘭大規模停電。而在俄羅斯入侵烏克蘭時，據稱為烏克蘭提供軍警網路連線服務的美國電訊公司Viasat通訊衛星KA-SAT，也曾遭沙蟲攻擊。

華碩、WatchGuard曾遭攻擊

報道提及，沙蟲利用Cyclops Blink感染全球數千部裝置，形成「殭屍網路」。今年也曾針對美國WatchGuard、台灣華碩公司防火牆設備發動攻擊，俄羅斯可藉此對被入侵的設備，作遙距過濾、刪除數據或讓設備針對第三方。

美國司法部長Merrick Garland在記者會上指出，瓦解Cyclops Blink是美國剷除俄羅斯犯罪活動、懲罰俄羅斯軍事入侵烏克蘭的更廣泛行動一部份。

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責任編輯：曾曉汶

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