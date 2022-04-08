【NFT】蘋果App Store稱NFT為收藏品存誤導成分？　NFT應用程式Sticky被下架

▲ 蘋果認為應用程式Sticky稱NFT只屬收藏品的說法屬於誤導用家，因此將Sticky從App Store下架。（法新社資料圖片）

虛擬世界發展近年備受觸目，元宇宙、NFT等新興概念更是經常被提及。但對於相關技術的應用，卻非被廣泛接受。根據外媒《TechCrunch》報道，NFT應用程式Sticky因於蘋果（Apple）App Store描述中聲稱，其NFT僅是收藏品，近日被蘋果判定其說法含誤導成份，繼而被蘋果強制下架。

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NFT應用程式Sticky早在2020年於App Store上架，原是以創作貼圖為主，後因財務問題而將應用程式改版，專注於創作NFT。該應用程式允許用家創造NFT，並在其應用程式中出售用以Sticky製作而成的NFT，所有交易均需使用應用程式內的貨幣。

由Sticky製成的NFT不可流通或轉載至其他NFT應用市場，用作出售、投資或對換成其他貨幣，因此Sticky在App Store描述中，向用戶解釋NFT只屬收藏品。可是，蘋果指控該應用程式將NFT一詞用於數碼收藏品，而非用於公共區塊鏈，屬於誤導，最終程式被蘋果強制下架。

《TechCrunch》報道指，Sticky被下架前已於App Store運作數月，並進行多於6次的更新，當中亦曾使用NFT一詞。Sticky創辦人Alan Lammiman表示，在將應用程式下架前，蘋果沒有給予時間讓其公司進行更改。

該企已於3月12日提出上訴及提交新的更新方案，惟蘋果以：「不能像以前那樣使用NFT」作為回覆。據悉，該應用程式至今仍在接受審查，Sticky所提出的更新也尚未獲得蘋果批准。

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責任編輯：殷凱怡

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