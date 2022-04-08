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【Omicron】病徵有別Delta 英研究：重症亦減少

環球社會熱點 13:40 2022/04/08

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新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐全球，但不少研究指其導致病徵較Delta變種輕微。英國近期研究發現，確診Omicron變種患者恢復期會較Delta變種短，失去味覺及嗅覺機會亦較低，但喉嚨痛等徵狀則更常見。英國研究人員表示，症狀紀錄有助提醒民眾，下一個變種出現時的關注點。

德國國會表決強制60歲以上打針 料難通過 【下一頁】

Zoe Covid Symptom研究自去年5月起，追蹤英國發現的確診案例。研究涉及逾6.3萬名參與者， 研究人員將4,990名在去年6月1日至11月27日，Delta變種流行期間確診新冠肺炎患者數據，與2021年12月20日至今年1月17日Omicron變種流行期間，4,990名確診者數據對比。過程考慮確診者年齡、性別及疫苗接種情況因素，結果已在國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表。

研究人員在英國國民保健服務（NHS）新增失去味覺及嗅覺、發燒及持續咳嗽等9個病徵後才展開研究，結果發現Omicron變種流行期間，患者錄得上述的3種病症機會是Delta變種流行時的一半。Omicron變種成為主流毒株時，只有17%患者失去嗅覺，而Delta變種主導時比例高達53%，但喉嚨痛及聲音嘶啞情況在Omicron變種確診者身上更為常見。

染疫新冠肺炎增肺栓塞風險33倍 輕症都要小心 【下一頁】

結果亦發現，Omicron變種確診者病症平均維持6.9日，而Delta變種確診者則維持8.9日，感染Omicron入院可能性亦大減25%。並未參與是次研究的英國艾希特大學（University of Exeter）醫學院高級臨床講師David Strain表示，研究結果與醫院年初BA.1亞變種是主流毒株時發現類似，但BA.2亞變種現已成主流毒株，情況已再次改變。患者住院時間更長，檢測呈陽性的日子亦已增加，僱員需更長時間才能重返工作崗位。

參與研究的英國倫敦國王學院（King's College）教授Tim Spector則表示，下一個變種病毒無可避免會出現，研究中使用的病症紀錄方式是一種非常寶貴的工具，可以提醒民眾應該注意方向，並指未來需更快採取行動，更靈活地思考病毒導致病徵。

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責任編輯：李俊儀

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