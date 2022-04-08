【中海油 883】 中海油下周一網上路演 擬發行26億股A股 股價逆市衝高

早前宣布回A的中海油（00883）有新進展，首次公開發行A股已獲中證監許可，擬發行26億股A股，佔公司總股本約5.5%（超額配售權行使前），另有不逾15%超額配售權。中海油股價今日（8日）逆市升，暫高見11.78元，最多升3.7%，最新報11.76元，仍升3.5%，成交額9.2億元。

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集團將於下周一（11）上午9時至12時進行網上路演，保薦人為中信證券，聯席主承銷商為中銀國際及中金公司。中海油披露，是次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向投資者詢價配售，及網上向公眾投資者定價發行，全部均為新股，不設舊股轉讓。

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本次發行初始戰略配售數量為13億股，佔超額配售選擇權行使前本次發行總量的50%，回撥機制啟動前，網下初始發行數量為9.1億萬股，佔超額配售選擇權行使前扣除初始戰略配售數量後本次發行總量的比例為70%。

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記者：郭秀慧